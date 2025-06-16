Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding’e ait Eti Gümüş fabrikasında çalışan yaklaşık 150 işçi, aylardır maaşlarını alamıyor. İşçilerin bir kısmı işten çıkarılırken, bir kısmı ücretsiz izne gönderildi. Şirketin, işçilerin haklarını ödemeden üretimi durdurup araç ve ekipmanları bölgeden çekmesi tepkilere yol açtı.

“YILDIZLAR HOLDİNG EKİPMANLARIN YÜZDE 90'INI BÖLGEDEN GÖTÜRDÜ”

CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, fabrikanın bir ay önce neredeyse tüm araç ve gereçlerini toplayarak bölgeden ayrıldığını, geride ise ödenmemiş maaşlar, tazminatlar ve belediyeye ait yüklü miktarda borç bıraktığını söyledi.

İlhan, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SSS Yıldızlar Holding, vinç, greyder, kamyon, pikap gibi araçlar ve teknik ekipmanların yüzde 90’ını bölgeden götürdü. Ancak işçilerin maaşları, tazminatları ve Maden Belediyesi’ne olan yaklaşık 14 milyon TL tutarındaki borç ortada bırakıldı. İktidar partisinin milletvekillerini bu duruma el atmaya davet ediyorum. Bu firma, Maden ilçesinin ve emekçilerin hakkını gasp ediyor. Acil yaptırım uygulanmalı.”

RUHSATSIZ ÇALIŞMA İDDİASI

İlhan, ayrıca fabrikanın son bir yıldır izinsiz ve ruhsatsız biçimde faaliyet gösterdiğine dair ciddi duyumlar aldıklarını da dile getirerek, şu çağrıyı yaptı:

“Bu iddialar vakit kaybedilmeden araştırılmalı. Varsa böyle bir durum, gerekli yasal işlemler derhal başlatılmalı.”

İşçilerin ve Maden Belediyesi’nin milyonlarca liralık alacağı henüz tahsil edilemezken, şirketin sessiz sedasız bölgeden çekilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.