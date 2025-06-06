Gurbetteki işçinin hakları arife günü budandı. Anayasa Mahkemesi’nin, ‘işçilerin aleyhine’ diyerek iptal ettiği yargı kararı, patronların çıkarına olacak şekilde yeniden yasalaştırıldı.

2024’TE İPTAL EDİLMİŞTİ

AKP’nin yargı paketinin içine gizleyip Meclis’e getirdiği düzenleme çarşamba günü gece yarısı genel kuruldan geçti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından arife günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurt dışına götürülen işçilerin hakları konusunda 2020’ye kadar Türkiye’deki hukuk kuralları uygulanıyordu. Arap ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinde iş yapan patronlar, işçi haklarında davalarda gidilen ülkelerdeki ‘köle’ sisteminin geçerli olması için yargıya başvurdu. Yargıtay 2020’deki kararla çalışılan ülkedeki hukukun uygulanmasının önünü açtı. Patronlar da işçileri sigortasız, tazminatsız çalıştırma fırsatı yakaladı. Mahkeme düzenlemeyi 5 Kasım 2024’te iptal etti, mağduriyetleri önleyecek yeni bir yasa çıkarılmasını istedi. Ancak iktidar, patronların ekmeğine yağ sürecek daha ağır bir yasa çıkardı.

‘Köle gibi çalıştıracaklar’

Düzenlemenin iktidara yakınlığı ile tanınan müteahhitlerin işine yarayacağını söyleyen CHP eski Milletvekili Hukukçu Ünal Demirtaş, çünkü yurt dışında en çok işi bu şirketlerin aldığını söyledi. Demirtaş, “Artık Türkiye’den götürdükleri işçileri köle gibi sigortasız, tazminatsız çalıştırıp daha çok kazanacaklar. Anlaşmazlık olursa Rusya’nın, Cezayir’in, Suriye’nin, Irak’ın yasaları uygulanacak” dedi.