Almanya’da elektrikli otomobil devi Tesla'ya yaptığı iş başvurusu olumsuz sonuçlanan 41 yaşındaki bir kişi, akılalmaz bir intikam planını devreye soktu. İnsan kaynaklarının ret kararıyla adeta çılgına dönen şahıs; sahte bomba ihbarından Elon Musk’ın imzasını taklit etmeye ve yöneticilere domuz gözü postalamaya kadar varan bir dizi sıra dışı eyleme imza attı. Yargıya taşınan olayda mahkeme son sözünü söyledi.

BAKAN ZİYARETİ SIRASINDA BOMBA İHBARI YAPILDI

Alman medyasında yer alan bilgilere göre olaylar dizisi, şahsın Berlin yakınlarındaki Grünheide Tesla fabrikasına yaptığı iş başvurusuyla başladı. İlgili departmanlardan ret cevabı alması üzerine intikam planını başlatan sanık, ilk olarak fabrikaya asılsız terör ve bomba ihbarında bulundu. İhbarın yapıldığı sırada dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in fabrikada incelemelerde bulunduğu ve güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiği ortaya çıktı.

ELON MUSK'IN İMZASIYLA MEKTUP YOLLADI

Planının devamında, başvurusunu reddeden İnsan Kaynakları Müdürü’nü hedef alan şahıs, Tesla’nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk’ın imzasını taklit ederek kuruma eleştirel ifadeler içeren resmi görünümlü bir mektup yolladı.

68 YÖNETİCİYE KARGOYLA DOMUZ GÖZÜ GÖNDERDİ

İntikam hırsı bununla da sınırlı kalmayan sanık, sınırları aşan bir skandala imza attı. Almanya ve yurt dışında tespit ettiği tam 68 Tesla yöneticisinin adresine kargoyla domuz gözü gönderdi. Paketi açtıklarında kurumuş ve etrafa son derece kötü kokular yayan sürprizle karşılaşan yöneticiler durumu yetkililere bildirdi. Olay üzerine hayvan sağlığı ve halk sağlığı ekipleri inceleme başlattı.

MAHKEME 717 BİN LİRA CEZA KESTİ

Kimliği tespit edildikten sonra hakim karşısına çıkarılan sanığa, ilk derece mahkemesi tarafından 13 bin euro (yaklaşık 717 bin 327 TL) para cezası kesildi. Sanık avukatının karara itiraz ederek dosyayı temyize taşımasının ardından gözler Tuttlingen Bölge Mahkemesi'ne çevrildi.

Ancak sanık temyiz duruşmasına katılmadı. Duruşmada müvekkilini şehirde tesadüfen bir kez gördüğünü ve iletişim kuramadığını belirten avukatın savunması sonrası mahkeme itirazı reddetti. Böylece 41 yaşındaki şahsın 13 bin euroluk para cezası ve tüm yargılama masraflarını ödeme yükümlülüğü kesinleşmiş oldu.