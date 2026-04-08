Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilimin küresel enerji piyasalarını sarsması, Fransa’da hükümeti acil önlemler almaya itti. ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın dünya petrol ticaretinin kilit noktası olan boğazda fiili bir kapanmaya yol açmasıyla yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı, Fransız hükümetinden çalışan kesimi rahatlatacak bir hamle geldi.

Hükümet Sözcüsü Bregeon, özellikle işe araçla gitmek zorunda olan vatandaşlar için kapsamlı bir destek paketinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.

Başbakan Sebastien Lecornu’nun talimatıyla hazırlanan bu özel çalışma, ulaşım maliyetleri altında ezilen kesimi doğrudan hedef alıyor. Sözcü Bregeon, nisan ayı için planlanan mevcut yardımlara eklenecek olan bu yeni paketin amacının sosyal adaleti korumak olduğunu vurguladı.

Artı33'de yer alan habere göre, ancak hükümetin fiyatları doğrudan baskılamak yerine, doğrudan destekler üzerinden vatandaşın yükünü hafifletme yoluna gideceği ve petrol şirketlerini bu süreçte "makul olmaya" davet edeceği belirtildi.

70 EURO'LUK DESTEK PAKETİ AÇIKLANMIŞTI

Enerji krizinin derinleşmesiyle birlikte hükümet daha önce balıkçılık, tarım ve taşımacılık sektörleri için 70 milyon Euro değerinde bir can suyu paketi açıklamıştı. Ancak karayolu taşımacılığı sektörünün bu rakamı yetersiz bularak grev ve eylem kararı alması, Paris yönetimini daha geniş kapsamlı bir yardım planı oluşturmaya sevk etti. Bu stratejik adım, lojistik zincirindeki tıkanmaları önleme çabası olarak değerlendiriliyor.