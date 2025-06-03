HAYAT pahalılığının derinleştiği 2024’te vatandaş gıdadan bile tasarruf yapmasına rağmen temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verisine göre geçen yıl Türkiye’nin en yoksul yüzde 20’lik grubunun harcamalarında gıdanın payı yüzde 36’dan yüzde 30’a indi, kira ve faturaların oranı ise 4 puan yükseldi. Dar gelirlinin harcamalarının 4’te 3’ünü ise kira, gıda ve ulaşım giderleri oluşturdu.

837 BİN TL FARK

TÜİK’in verisine göre geçen yıl hanehalkının ortalama aylık harcaması 45 bin 344 TL oldu. En yoksul yüzde 20’lik grupta olanlar 2024’te aylık 17 bin 317 TL’lik harcama yapabildi. En zengin yüzde 20’lik grupta olanlar ise ayda 87 bin 127 harcadı. Böylece 2024’te en zenginlerin 1 milyon 45 bin TL, en yoksulların ise 207 bin TL harcayabildiği ortaya çıktı. Zenginler, yoksullardan yıl genelinde ise 837 bin 720 lira daha fazla para harcadı.

Açlık sınırının bile altında kalan emeklinin 2024’teki harcamalarının yüzde 73’ü konut, gıda

ve ulaşımdan oluştu. Emeklinin gelirinin yüzde 35.7’i konut ve kiraya, yüzde 25’i gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 12.6’sı ise ulaşıma gitti.

Geçen yıla kıyasla emeklinin harcamalarında konut ve gıdanın payı yükseldi, giyim ve ayakkabının da dahil olduğu birçok harcama kaleminin oranı azaldı. En yoksul yüzde 20’lik grubun harcamalarında gıdanın payı 2023’te yüzde 36.6’ydı, 2024’te yüzde 30.4’e indi. Bu dönemde konutun payının 4 puan yükselerek yüzde 33.2’ye ulaşması, vatan- daşın kirasını ödeyebilmek için gıdadan bile tasarruf ettiğini gösterdi.

Kirayı, faturayı ödemek için boğazdan kestik

Dar gelirli geçinemezken, en zengin yüzde 20’lik grup 2024’te eğitime, sağlığa, spora daha fazla kaynak ayırabildi. En yoksul yüzde 20’nin harcamalarında kira ve gıdanın payı yüzde 63.6’yken, en zengin yüzde 20’de ise yüzde 34.9 oldu. Türkiye geneline bakıldığında 2024’te kira ve faturaların harcamalardaki payı 2.1 puan yükselerek yüzde 26’ya ulaştı. Geçen yıl gıdanın payı ise yüzde 20.6’tan yüzde 18.1’e indi.