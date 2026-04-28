Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yalnız yaşadığı belirtilen 23 yaşındaki Kadir Dişsiz mesai saatinde çalıştığı iş yerine gitmedi. Bu durum üzerine iş arkadaşları, Dişsiz'in yakınlarına haber verdi. Yakınlarının da kendisine telefonla veya fiziki olarak ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese ulaşan ve kapıyı açarak içeri giren ekipler, Kadir Dişsiz'i evde hareketsiz halde yatarken buldu.
Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ve müdahalede, Dişsiz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölüm nedeninin, odada bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazına bağlı zehirlenme olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.