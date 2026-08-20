Günümüzde klasik CV gönderip yanıt bekleme dönemi kapanırken, Hindistanlı bir gencin uyguladığı taktik iş dünyasında gündeme oturdu. Aylarca iş arayıp sonuç alamayan genç, çareyi özgeçmiş hazırlamak yerine doğrudan şirket sahiplerine farklı bir teklifle gitmekte buldu.

İLK OLARAK MAAŞ İSTEMEDİ

Pazarlama dünyasının tanınan ismi Mickey Hardy'ye ulaşan genç aday, geleneksel iş görüşmelerini bir kenara bırakarak şaşırtıcı bir teklif sundu. Şirketten ilk aşamada hiçbir maaş veya ücret talep etmeyeceğini belirten genç, tek amacının yeteneklerini ve şirkete katabileceği değeri sahada kanıtlamak olduğunu söyledi. Bu kararlı yaklaşım karşısında etkilenen girişimci Hardy, gence fırsat tanımayı kabul etti.

PRİM USULÜYLE ÇALIŞMAK İSTEDİ

Kısa sürede şirket içerisinde fark yaratan ve medya operasyonlarını büyüten genç, potansiyelini kanıtladıktan sonra teklifini güncelledi. Sabit maaş yerine tamamen performansa dayalı prim usulüyle çalışmak istediğini belirtti. Kurduğu müşteri kazanım sistemiyle doğrudan şirketin gelirlerini artıran genç yetenek, ürettiği net kârın yüzde 20’sini alma konusunda anlaştı.

AYDA 240 BİN TL KAZANIYOR

Yeni müşteriler çekme ve dijital medya ayağını büyütme görevlerini üstlenen genç, performansıyla beklentilerin üzerine çıktı. Sıfır bütçeli bir başlangıçtan bugün aylık 5 bin dolarlık (yaklaşık 240 bin TL) düzenli bir gelire ulaşan gencin başarısı, iş dünyasında "yeni nesil kariyer modeli" olarak tanımlanıyor.

Gencin hem kendi hayatını hem de ailesinin yaşam standartlarını tamamen dönüştürdüğünü belirten Mickey Hardy, bu başarı hikayesini sosyal medyada paylaşarak iş arayanlara kritik bir tavsiyede bulundu. Hardy, "Sadece ilanlara başvurmayın, hedeflediğiniz şirketin sorununu tespit edip çözümü daha talep edilmeden sunun. Kendinizi finansal açıdan vazgeçilmez kılın" ifadelerini kullandı.