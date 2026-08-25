İsrail Savunma Bakanı Israil Katz, Suriye'de bulunan Hermon Dağı'ndaki İsrail üssünde zirvesindeki İsrail ordusu askerlerini ziyaret etti.

Bölgede işgalci olarak kalan İsrail'in üssündenm konuşan Katz, Türkiye ve Suriye'ye küstah tehditler savurdu.

Katz, "Eski Suriye Hermon karakolunun bulunduğu Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Bugün İsrail Ordusu burada, tüm Hermon Dağı'nda, Golan Tepeleri'nde ve tüm güvenlik bölgesi boyunca yer alıyor" dedi.

İşgal ettikleri bölgeye değinen bakan, "Diğer tarafta, bazıları Suriye rejimi içinde, bazıları ise çeşitli terör örgütlerinde yer alan cihatçı güçlerle karşı karşıyayız. Her yönden amaçları İsrail Devleti'ne saldırmak. Burada olan, burada kalacak olan ve buradan ayrılmayacak olan İsrail Savunma Kuvvetleri, bu tür şeylerin bir daha asla yaşanmamasını sağlıyor. 7 Ekim'in en temel dersi budur" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE VE SURİYE'YE KÜSTAH TEHDİT

Ziyareti sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'yı doğrudan tehdit eden Katz, "Suriye Cumhurbaşkanına verilen mesaj da nettir: Sabah Şam'daki sarayınızda uyanıp Hermon Dağı'na baktığınızda ve İsrail Savunma Kuvvetlerini gördüğünüzde, topluluklarımızı ve sınırımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz" dedi.

Savunma Bakanı Daha sonra Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu. Bakan, "Türkiye'nin İsrail'in güvenlik çıkarlarını tehlikeye atacak şekilde Suriye'de varlık gösterme girişimine karşı harekete geçtik. Duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk ve gelecekte de bu duruşumuzu korumaya devam edeceğiz" dedi.

Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırılara değinen Katz, "Suriye'nin İsrail Devleti için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak için hareket ettik. Esad ordusunun tüm stratejik altyapısını birkaç gün süren bir saldırıyla imha ettik. Güvenliği sağlamak adına buradaki tehditlerle mücadele ediyoruz yapmaya devam edeceğimiz şey de budur" diye ekledi.