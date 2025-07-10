Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçtiğimiz hafta yaşanan ishal ve kusma vakaları, kente yayıldı.
Başkent Ankara'da son günlerde hastaneler ve aile sağlığı merkezlerine ishal şikayetiyle başvuran hasta sayısındaki artış dikkat çekti.
Kent panik durumuna geçerken uzmanlar, yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çoğalan bakteri ve virüslerin su ve gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikleyerek ishal ve kusma vakalarını artırdığını belirtti.
Uzmanlar, ishalin yanına eğer kusma, kas ağrıları ve ateş eklenmiyorsa yoğurt gibi probiyotik içerikli yiyecekler tüketilerek ve bol su içilerek hastalığın atlatabileceğini belirtti.
Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Genel Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir de özellikle meyve ve sebzelerin iyi yıkanmaması durumunda mikrobik bulaşma riskine dikkat çekti.
Nehir, şu uyarılarda bulundu:
- "Yiyecekler hazır içme suyuyla yıkanmalı.
- Evdeki musluk suyu kullanılacaksa önce kaynatılıp soğutulmalı.
- Musluk suyundan içilmemeli.
- Toplu alanlarda tuvalet kullanımı sınırlı olmalı, hijyen kurallarına dikkat edilmeli.
- Yaşlılar, gebeler ve çocuklar daha fazla risk altında olduğundan korunmaya özen gösterilmeli.
- Sıvı kaybının önüne geçmek için normalden fazla su tüketilmeli."
MECLİS'TEKİ OLAY
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel; ishal, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken zehirlenme şikayetlerinin su kaynaklı olabileceği iddia edilmişti.