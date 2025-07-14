42 milyon abonesi ile dünyanın en çok izlenen YouTube yayıncılarından biri olan IShowSpeed, Türkiye'yi ziyaret etti.

Taksim'de turistik bölgeleri gezen ünlü yayıncı, bugün ise ülkeden ayrıldı. Ancak YouTuber'in iddiasına göre, valizleri ve ekipmanları Türkiye'de kaldı.

Ünlü fenomen, Türk Hava Yolları'nı (THY) eleştiren bir açıklamada bulundu. Speed, Türkiye’den ayrılırken bindiği uçağın görevlilerinin, valiz ve yayın ekipmanlarını uçağa sokmadığını iddia etti.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan gönderi gündem olurken THY destek biriminden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada yaşanan sorun nedeniyle özgür dilenirken valizlerin Helsinki'ye doğru yola çıktığı ve kendisine teslim edileceği belirtildi.

İNGİLİZCE BİLEN BİRİNİ BULAMAMIŞTI

IShowSpeed, bugün Türkiye'den canlı yayınlar açmıştı. Taksim'de turistik bölgeleri gezen ünlü yayıncı, Galata Kulesi'nin tarihini öğrenmek istemiş ancak İngilizce bilen görevli bulamamıştı.

O anlar sosyal medyada gündem olduktan sonra İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yapmıştı.