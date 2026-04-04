Geçen ay Suudi Arabistan’daki ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen İHA saldırısının daha önce açıklanandan çok daha ağır bir hasar bıraktığı ortaya çıktı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yetkililer saldırıdan sonra ABD'nin İran'ın saldırı kapasitesini çok daha ciddiye aldıklarını belirtti.

İran Devrim Muhafızları ise haftalar sonra saldırıyı gerçekleştirdiklerini reddetti.. Saldırının İran tarafından gerçekleştirilmediğini söyledi.

Riyad'daki Büyükelçilik'te vurulan yerleşke ve radar sistemlerinin milyonlarca dolarlık hasar gördüğünü belirtildi.

İHA'LARI HAFİFE ALDILAR

Saldırı 3 Mart tarihinde Riyad’ın sıkı korunan Diplomatik Mahalle bölgesinde gerçekleşti. Bir İran insansız hava aracı hava savunma sistemlerini aşarak ABD yerleşkesine çarptı.

Bir dakika sonra ikinci bir İHA ilk aracın açtığı delikten içeri girerek patladı. İran İHA'sı olduğu belirtilen kamikaze aracın bu kadar isabetli olması, ABD güçölerini şaşırttı.

Gece düzenlenen bu saldırılar elçiliğin en güvenli bölümlerinde bile hasara sebep oldu. Gündüz vakti yüzlerce insanın çalıştığı alanlar ağır hasar gördü, binanın üç katının tamamen tahrip olduğu bildirildi. CIA istasyonu da vurulan yerler arasında yer aldı.

Suudi Savunma Bakanlığı başlangıçta hasarın sınırlı olduğunu ve küçük bir yangın çıktığını açıklamıştı. Ancak ABD'li yetkililer durumun çok daha kötü olduğunu dile getirdi.

Yangının yarım gün boyunca sürdüğü belirtildi. Bir kaynak elçiliğin bazı kısımlarının artık tamir edilemeyecek durumda olduğunu aktardı.

Saldırı saat gece 01:30 sularında gerçekleşti. Aynı gece birkaç saat sonra daha fazla insansız hava aracı engellendi. Bu araçlara ait enkaz parçaları bir okul öncesi eğitim kurumunun yakınına düştü.

İHA'lardan birinin üst düzey bir Amerikalı diplomatın konutunu hedef aldığı belirtildi. Yetkililer saldırının mesai saatlerinde olması durumunda büyük bir can kaybı yaşanabileceğini vurguladı.

İRAN SALDIRILARI ABD VARLIĞINI YIPRATTI

Bu olay İran’ın korunaklı olduğu düşünülen bölgelerdeki ABD'lileri her an vurabileceği mesajını verdi.

Eski CIA yetkilisi Bernard Hudson İran’ın kendi ürettiği silahlarla yüzlerce mil öteden istediği hedefi vurabildiğini söyledi.

İran Mart ayı sonunda bu mesajını bir kez daha yineledi. Prince Sultan Hava Üssü’ndeki Amerikan uçakları hassas bir şekilde hedef alındı.

Bir E-3 Awacs radar uçağı ve yakıt ikmal tankerleri bu saldırıda darbe aldı. Saldırıda yaklaşık bir düzine asker yaralandı.

ki askerin durumunun ciddi olduğu açıklandı. Bölgedeki savaş asimetrik bir hal almaya devam ediyor. ABD ve İsrail şimdiye kadar 20 binden fazla hava saldırısı düzenledi.

Bu operasyonlarda İran’ın üst düzey liderleri ve askeri altyapısı hedef alındı. Ancak İran hala hassas Amerikan varlıklarını ve Körfez enerji altyapısını düzenli olarak vurma yeteneğini koruyor.