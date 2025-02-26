Birçok hane yanlış yerleştirilmiş bir termostatın enerji faturalarını ciddi şekilde artırabileceği konusunda uyarıldı. Uzmanlar, termostatın konumunun enerji verimliliği üzerinde büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekerken özellikle koridor gibi alanlarda termostat yerleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Enerji uzmanı Ben Gallizzi, termostatın yerleştirileceği alanın, ısınma sisteminin verimli çalışmasını doğrudan etkileyebileceğini söylerken, "Termostatınızı, evin geri kalanından daha soğuk bir yere koymak, örneğin koridora yerleştirmek, yanlış zamanlarda açılıp kapanmasına yol açabilir" dedi. Gallizzi, örneğin, dışarıdan soğuk hava girdiğinde termostatın evin tamamını daha sıcak zannetmesiyle ısınma sisteminin gereksiz yere çalışmasına neden olabileceğine değindi.

BU NOKTALARDA SICAKLIK OKUMALARI YANLIŞ OLABİLİR

Termostatın radyatör, pencere veya doğrudan güneş ışığına yakın olması durumunda, sıcaklık okumalarının yanlış olabileceğini belirtti. Bu tür noktalar daha sıcak olduğu için termostat, tüm alan ısınmadan kapanabilir. Gallizzi, çoğu ev için en ideal termostat yerinin oturma odası olduğunu aktarırken, "Burası sıcaklık kontrolünün en kolay yapıldığı ve iyi bir hava akışına sahip olan alandır" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Energy Saving Trust kış aylarında ev sıcaklığını 18 ile 21 santigrat derece arasında tutmanızı öneriyor. Bir derece sıcaklık düşürmenin enerji faturalarında yüzde 10'a kadar tasarruf sağlanabileceğini de ekledi.