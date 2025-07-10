İngiltere ve Avrupa genelini etkisi altına alan aşırı sıcaklar, ölümcül sonuçlara yol açtı. Sadece Londra’da sıcak hava dalgası nedeniyle 263 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Paris, Madrid, Barselona ve Roma gibi şehirlerin de dahil olduğu 12 büyük Avrupa kentinde toplam ölümlerin sayısı 2 bin 300'e ulaştı.

BİLİM İNSANLARI UYARIYOR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ BARİZ

Haziran sonu ile Temmuz başında yaşanan bu aşırı sıcaklıkların, iklim değişikliği olmasaydı 1 ila 4 derece daha düşük olacağı açıklandı. Yapılan araştırmalarda, kayıtlara geçen ölümlerin yaklaşık yüzde 65’inin insan kaynaklı küresel ısınmadan kaynaklandığı vurgulandı. Bu da yaklaşık 1.500 kişinin iklim değişikliği nedeniyle yaşamını yitirdiği anlamına geliyor.

LONDRA, PARİS, MADRİD EN ÇOK ETKİLENEN KENTLER

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, sıcaklıkların 34°C’ye kadar çıktığı Londra’da halk sağlığı için “amber” seviyesinde uyarı yayınladı. Aynı dönemde Madrid’de 317, Paris’te ise 235 kişinin sıcaklık kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ölümlerin çoğunun ileri yaş grubundaki bireylerde görüldüğü bildirildi.

TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının "sessiz ama yıkıcı" etkisine dikkat çekiyor. 1.3°C’lik mevcut küresel ısınmanın bile yaşlılar ve savunmasız gruplar üzerinde ölümcül etkiler yarattığı belirtiliyor. Avrupa genelinde ve coğrafyamızda yaşlanan nüfusun, daha uzun süren ve daha sık tekrarlanan sıcak hava dalgaları karşısında ciddi risk altında olduğu vurgulanıyor.

ISI KUBBESİ KUZEY AFRİKA’DAN SICAK HAVA TAŞIDI

Araştırmacılar, 23 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Avrupa’yı etkisi altına alan yüksek basınçlı “ısı kubbesi”nin, sıcak ve kuru havayı bölgeye hapsettiğini ve Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava kütlesiyle birlikte sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaştığını aktardı.

GERÇEK ÖLÜM SAYISI ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİR

Bilim insanları, analizlerin yalnızca 12 büyük şehirle sınırlı olduğunu ve bu verilerin Avrupa’daki toplam sıcaklık kaynaklı ölümlerin yalnızca küçük bir kısmını yansıttığını ifade etti. Gerçek rakamların on binlere ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.