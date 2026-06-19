IŞİD terör örgütü, 'tek başına hareket eden cihatçılara', ABD’de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nı şiddet eylemleri gerçekleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Örgütün haftalık Al-Naba gazetesinde yayınlanan bir yazıya göre IŞİD, Dünya Kupası’nı “Haçlı Amerika’nın ve kardeşlerinin kalbinde” düzenlenen “pagan bir etkinlik” olarak nitelendirdi.

Grup, maçların saldırılar düzenlemek için “harika bir fırsat” olduğunu ve toplanma alanlarının, yolların ve stadyumların hedeflerle dolu olduğunu da ekledi.

Al-Anba'daki yazıda “Bu fırsatı kaçırmayın… çünkü asıl şampiyonluk budur,” denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, turnuva için 7 milyona kadar uluslararası ziyaretçinin ABD’ye gelmesi bekleniyor.

Yetkililer, ev sahibi şehirlerde daha sıkı güvenlik kontrolleri, hava savunması ve polis güçlerinin artırılmasını da içeren geniş çaplı, çok kurumlu bir güvenlik operasyonu başlattı.