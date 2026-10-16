İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası yaptıkları suçlamasıyla 59 şüpheli yakalandı. Açıklamada, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için IŞİD'in faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

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