Ankara merkezli yürütülen operasyonda, IŞİD’in finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Suriye’deki kamplarda tutulan örgüt üyelerinin serbest bırakılması için yurt dışında toplanan bağışları Suriye’ye aktardıkları tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD’e finansman sağladığı değerlendirilen 16 şüpheli belirlendi. Suriye’deki kamplarda tutulan örgüt üyelerinin serbest bırakılması amacıyla yurt dışında toplanan bağışların Suriye’ye gönderildiği tespit edildi.
Ankara merkezli düzenlenen operasyonda 16 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı.