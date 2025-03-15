Kendisini 'Irak ve Suriye’nin valisi' olarak tanıtan IŞİD lideri, Irak ulusal istihbarat servisi ile ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ortak operasyonu sonucu öldürüldü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cuma günü yaptığı açıklamada, Irak’ın "karanlık terör güçleri karşısındaki zaferlerini" sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Operasyonda öldürülen kişinin, örgütün "halife yardımcısı" olarak tanımlanan Abdallah Maki Mosleh el-Rifai olduğu bildirildi. "Abu Hadice" olarak da bilinen Rifai, Irak ve dünya genelinde en tehlikeli teröristlerden biri olarak görülüyordu.

Operasyonun Anbar vilayetinde hava saldırısıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Bir güvenlik yetkilisi, saldırının Perşembe gecesi yapıldığını ancak Rifai’nin ölümünün Cuma günü doğrulandığını söyledi.

'GÜÇ YOLUYLA BARIŞ'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Bugün IŞİD’in Irak’taki kaçak lideri öldürüldü. Kahraman savaşçılarımız onu acımazsızca yok etti" ifadelerini kullandı. Trump, paylaşımını "Güç yoluyla barış" mesajıyla tamamladı.

Açıklama, Suriye’nin üst düzey diplomatının Irak’a yaptığı ilk ziyaretle aynı gün geldi. Görüşmelerde iki ülkenin IŞİD’e karşı birlikte hareket etme taahhüdü öne çıktı.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, "Suriye ve Irak toplumlarını etkileyen ortak zorluklar var, özellikle de IŞİD teröristleri" dedi.

Amman’da yapılan bir toplantıda Suriye, Irak, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın IŞİD ile mücadele için ortak bir operasyon merkezi kurduğu, merkezin yakında çalışmalara başlayacağı belirtildi.