Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü SDG’den geri alınan bölgelerdeki IŞİD cezaevleri Suriye yönetiminin kontrolünde boşaltılıyor. Yaklaşık 7 bin tutuklunun ABD tarafından Irak’a seviyatı sürerken, Ankara’nın El Hol ve El Roj’da cezaevlerinde bulunan Türkiye vatandaşı IŞİD mensubu kadınları Türkiye’ye geri getireceği söylendi. Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre Ankara, geçen mart ayından bu yana ABD, Irak ve HTŞ ile sürdürdüğü görüşmelerde Türkiye kimliği taşıyan IŞİD bağlantılı kadınlar ile çocukları teslim alma garantisi verdi.

PSİKOLOJİK DESTEK

Türkiye’den psikologların kamplara gitmesi ve ülkeye getirilecekler için 2027 ortasına kadar rehabilitasyon ve entegrasyon çalışması yürüteceği belirtiliyor. Islah evlerinde tutulan ve sayıları 600’ü geçen 12 ila 18 yaş aralığındaki erkek çocukların da yerinde rehabilitasyon sonrası Türkiye’ye transferi planlanıyor.