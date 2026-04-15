İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucunda daha önce Irak'ta IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı, terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi.

2 TÜFEK, 47 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ile bir miktar döviz cinsinden para ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.