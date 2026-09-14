Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12’nci Bulvar'da meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Eşref Öztürk (25) yönetimindeki 55 ZA 585 plakalı otomobil, kavşakta yeni hareket eden Serdar Uydacı'nın (24) kullandığı 68 AEF 148 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler Eşref Öztürk ve Serdar Uydacı ile Recep Semih Abay (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı da başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.