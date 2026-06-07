Ankara Bölge Adliye Mahkeme 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'de yaşanan ayrışma her geçen gün artarken, yaşananlara seçmenin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.





Işık Üniversitesi Emotics Lab’in gerçekleştirdiği "mutlak butlan süreci" başlıklı kamuoyu araştırması, son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin seçmen psikolojisi üzerindeki derin etkilerini gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılması, muhalefet blokunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Araştırmaya katılan CHP seçmenlerinin yüzde 69’u, DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57’si ve İyi Parti destekçilerinin yüzde 56’sı bu durumu doğrudan iktidarın yargıya bir müdahalesi olarak nitelendiriyor. İktidar kanadında ise süreç daha farklı yorumlanırken, AKP seçmeninin yüzde 39’u yargının tarafsız kaldığını düşünüyor, büyük bir çoğunluk ise görüş belirtmekten kaçınıyor. Bu tablonun genel yansıması olarak muhalefet tabanında öfke duygusu hakim hale gelirken, bu durumun organize bir kitlesel harekete dönüşme potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.

SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NDAN TAMAMEN KOPTU

T24'ten Gözde Yel'in haberine göre, çalışmada öne çıkan en çarpıcı bulgulardan biri, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP tabanı arasında yaşanan radikal duygusal kopuş oldu. Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki bazı isimlere yönelik dile getirdiği yolsuzluk ve FETÖ iddiaları, kendi seçmen kitlesinde karşılık bulmadı; CHP tabanının yüzde 80'i bu suçlamaları inandırıcı bulmadığını beyan etti. Benzer şekilde, liderlerin seçmende uyandırdığı duygular incelendiğinde çarpıcı bir veriyle karşılaşılıyor. CHP seçmeninin gözünde Özgür Özel 10 üzerinden 7,9'luk bir umut puanına sahipken, Kılıçdaroğlu için bu oran sadece 1,6 olarak ölçüldü. Daha da dikkat çekici olanı, aynı seçmen grubunun Kılıçdaroğlu’na duyduğu öfke oranının 7,5 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik 7,6'lık öfke puanıyla neredeyse kafa kafaya gelmiş olmasıdır. Yaşanan bu süreç, seçmen genelinde en çok demokrasinin işlevini yitirmesi endişesini ve toplumsal gerilim korkusunu tetikliyor.





ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ BİRİNCİ OLUYOR

Araştırma, Özgür Özel’in mevcut taban desteğini arkasına alarak yeni bir siyasi oluşuma gitmesi durumunda dengelerin nasıl değişeceğini de masaya yatırdı. Seçmenlerin önemli bir kısmı Özel’den sakin ancak kararlı bir duruş sergilemesini bekliyor. Olası bir yeni parti senaryosunda, genel seçmen kitlesinin yüzde 33'ü bu oluşuma oy verebileceğini belirtirken, kararsızların da eklenmesiyle bu potansiyel yüzde 49'a kadar tırmanıyor. CHP tabanının yüzde 69'u ise bu yeni partiye oy vermeye hazır olduğunu ifade ederken, yarısından fazlası gönüllü çalışmalara katılacağını, kayda değer bir kesim ise maddi katkı sunabileceğini belirtiyor.

Sandık senaryoları test edildiğinde, Özgür Özel’in tek başına kuracağı bir partinin yüzde 33 oy alarak AKP'nin hemen gerisinde kalacağı hesaplanıyor. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da bu oluşuma dahil olması durumunda, partinin oy oranı yüzde 37’ye yükselerek seçimlerde birinci sıraya yerleşiyor. Her iki ihtimalde de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yoluna devam eden mevcut CHP'nin çok büyük bir erime yaşayarak yüzde 5 ila 6 bandına gerileyeceği ve seçim barajının sınırında kalacağı öngörülüyor. Bu sonuçlar, muhalefet seçmeninin yüzünü tamamen yeni ve alternatif bir oluşuma çevirdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.







