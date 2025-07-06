Türkiye'de yaygın kullanılan ad ve soyad nedeniyle yaşanılan mağduriyetlerin sayısı artarken, bu kez İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile aynı ad ve soyadı taşıyan oyuncu Yerlikaya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



44 yaşındaki oyuncu, katıldığı Biz Bize programında başından geçen ilginç bir anısını anlatarak, Bakan Yerlikaya nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı esprili bir dille paylaştı.



BAKANIN MÜŞAVİRİ ARADI



"Beni, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ile karıştırıyorlar. Halbuki hiçbir bağımız yok. Özellikle kış aylarında kar yağdığında çocuklar sosyal medyadan bana ‘Okullar tatil olacak mı?’ diye mesaj atıyorlardı. Ben de espri olsun diye ‘Tamam, yarın tatil’ yazdım. Ama sonra Bakanımız Ali Yerlikaya’nın basın müşaviri beni aradı. ‘Bakanımızın selamı var. Kendisi adına karar vermeyin’ denildi. Biz bunun ciddiye alınacağını düşünmemiştim. Ama bir gün çocukları okula göndermedim oldu herhalde! Hemen mesajı sildim ve açıklama yaptım.”