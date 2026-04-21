Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu, geçen çarşamba Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir saldırı yaşadı. 1 öğrenci; 1 öğretmen ve 9 öğrencinin katili oldu. Şehirde okullar iki gün tatil edildi, büyük travma yaşayan öğrenciler dün ders başı yaptı.

OKULDAN TAŞINDILAR

Saldırının yaşandığı okul kapatıldı, öğrenciler çevredeki Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’na kaydırıldı. Haftanın ilk günü okulun bahçesine camiden hoca getirildi. Şoktaki öğrenciler ve öğretmenler, dualar okuyarak sınıfa girdi.

İktidar, okullarda tek sorun buymuş gibi 1933’ten bu yana Türkiye’deki ilkokullarda okutulan Öğrenci Andı’na 2013 yılında yasak getirdi.

Oysa ki Andımız, 1. sınıftan itibaren, “Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir” bilincini yerleştiriyordu.

MİLYARLAR TARİKATLARA

2026 yılı bütçesi 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin TL olan Milli Eğitim Bakanlığı, okullardaki tuvaletlere bir sabun bile koymuyor.

Bakanlık, yüz binlerce öğrenci okula aç gelip giderken bir öğün yemek bile vermiyor. Eğitim yuvalarındaki yetersiz fiziki şartları düzeltilmiyor. On binlercesine ihtiyaç olmasına rağmen öğretmenler atanmıyor.

Güvenlik sorununu bile velilere yükleyen Bakanlık, milyarlarca lirayı ise tarikat ve cemaatlere akıtıyor.

Harflerin içinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları vardı.

Acıyı paylaşmaya geldiler

BİR otobüs firmasında kaptan şoför olarak çalışan Buket Yaman, beraberindeki 40 kişiyle İstanbul’dan Ayser Çalık Ortaokulu önüne geldi. Vatandaşları Gebze, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergahından alarak geldiğini belirten Yaman, “Taziye evlerine gideceğiz. Zor ama acılarını paylaşmak için buradayız” dedi.

9 öğrenci ve 1 öğretmenin öldürüldüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nun binasına asıldı. Haftanın açılışında cami hocası okula getirildi. Travma yaşayan öğrenciler dua ettirilip sınıfa yollandı.

5 öğrenci yoğun bakımda

Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda 13 öğrenci yaralanmıştı. Yaralı öğrencilerden biri dün taburcu edildi. Diğer 12 öğrencinin tedavisi sürüyor. Farklı hastanelerde tedavi altında olan öğrencilerden 5’inin yoğun bakımda olduğu ifade edildi. 7 öğrencinin durumu ise ilgili servislerde takip ediliyor.