ABD ile İran arasında İsviçre’nin Zürih kentinde yapılması beklenen görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

İRAN HEYETİ İSVİÇRE'YE ULAŞTI

İran heyeti müzakere görüşmelerini yapmak üzere İsviçre'ye ulaştı. Heyette İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, İran Petrol Bakanı Yardımcısı Hamid Bord, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin de yer alacağı iddia edildi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance da İran ile yapılacak müzakereler için İsviçre'ye doğru yola çıktı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF DE GÖRÜŞMELERE KATILACAK

AA'ya konuşan Pakistan Başbakanlık Ofisinden bir yetkili, İsviçre'de yapılacak teknik düzeydeki görüşmelerde Pakistan'ı Başbakan Şahbaz Şerif'in temsil edeceğini söyledi.

Pakistanlı yetkililer ayrıca, İran-ABD müzakereleri için Tahran'da resmi temaslarda bulunan Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin de İsviçre'ye gitmek üzere hareket ettiğini aktardı.