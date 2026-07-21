Osmanlı İmparatorluğu döneminde pek çok şehir farklı isimlerle anılırken, bazı iller ise yüzyıllar boyunca aynı adını korumayı başardı. Tarihi kayıtlar esas alındığında, Türkiye'de bulunan 81 il arasında 16 şehrin isminin Osmanlı döneminden günümüze kadar hiç değişmeden ulaştığı görülüyor. Bu şehirler, tarihi miraslarını yalnızca yapıları ve kültürel değerleriyle değil, isimleriyle de yaşatmaya devam ediyor.

YÜZYILLARDIR AYNI İSİMLE ANILIYORLAR

Osmanlı dönemine ait belgeler ile günümüzde kullanılan il adları karşılaştırıldığında, bazı şehirlerin isimlerinin herhangi bir değişikliğe uğramadığı dikkat çekiyor. Yüzyıllar boyunca aynı adla anılan bu iller, tarihsel kimliklerini koruyan yerleşimler arasında yer alıyor.

Adını Osmanlı döneminden bu yana değiştirmeyen 16 il şu şekilde sıralanıyor:

Aksaray

Ardahan

Aydın

Bilecik

Bitlis

İzmir

Kars

Kastamonu

Kırşehir

Konya

Mardin

Muş

Niğde

Rize

Trabzon

Zonguldak

Türkiye'deki birçok ilin adı tarih boyunca farklı nedenlerle değişikliğe uğrarken, bu 16 şehir isimlerini koruyarak günümüze ulaştı.