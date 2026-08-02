İngiltere'nin Essex kentinde yaşayan 22 yaşındaki Madi Donohoe, kronik ağrı ve fibromiyalji rahatsızlıkları nedeniyle çalışmakta zorlandığı düşük ücretli bakım görevlisi işini bıraktıktan sonra internet üzerinden ikinci el kıyafet satarak büyük bir başarıya imza attı.

Özel bir bakım evinde saatte yalnızca 9 sterlin karşılığında çalışan Donohoe, iş yükünün fazla, personel sayısının ise yetersiz olduğunu söyleyerek Aralık 2022'de herhangi bir alternatif iş planı olmadan istifa etti.

İLK SATIŞINDA İKİ KAT KAR ETTİ

Donohoe'nun hayatı, Nike mağazasından 25 sterline aldığı ve beğenmediği bir spor ayakkabıyı Vinted platformunda 50 sterline satmasıyla değişti. İlk satışın ardından ikinci el ürün ticaretine yönelen genç kadın, önce Temu'dan aldığı Crocs süslerini, ardından Nike outlet mağazalarından satın aldığı ürünleri kârla satmaya başladı.

BİR YILDA 356 BİN STERLİN CEBİNE KOYDU

2023'ün sonlarında canlı açık artırma uygulaması Tilt'i kullanmaya başlayan Donohoe, ilk ayında 800 sterlin, ikinci ayında ise 5 bin 400 sterlin kazandı. İlk yılın sonunda toplam kazancını 356 bin sterline taşıdı.

Kasım 2025 ile Haziran 2026 arasında ise ikinci el kıyafet satışlarından toplam 513 bin sterlin gelir elde eden Donohoe'nun aylık ortalama kazancı yaklaşık 55 bin sterlin (Yaklaşık 3.5 milyon TL) oldu.

AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ YAPTI

İngiliz Daily Mail'in haberine göre vintage mağazaları, outlet merkezleri ve ikinci el pazarlarından topladığı ürünleri canlı açık artırmalarla satan genç girişimci, 15 sterlinlik arma rozetlerinden 2 bin sterlin değerindeki prototip montlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Canlı yayınlarını aynı anda yaklaşık bin kişi izlerken, haftada yaklaşık 200 kargo gönderiyor. Artan iş hacmi sayesinde paketleme işlemleri için de bir çalışan istihdam ediyor.

"ACELE ETMEYİN"

Başarısının sırrını "acele etmemek" olarak açıklayan Donohoe, ikinci el ticaretine başlamak isteyenlere şu tavsiyede bulundu:

"Bazı insanlar çok para kazanma hırsına kapılıp acele ediyor ve bu da pahalı hatalara yol açabiliyor. Ben ise işleri yavaş ve istikrarlı ilerlettim. Bu bana hem başarı hem de daha kaliteli bir yaşam sağladı."

.