Çin’de bir finans şirketinde çalışan genç kadın, günlük iş kotasını tutturamadığı gerekçesiyle yöneticisinin acımasız cezasıyla karşı karşıya kaldı. Tam 200 squat yapmaya zorlanan çalışanın kas dokuları parçalanırken, olay hastanede bitti. İşinden istifa eden talihsiz kadının ardından devasa bir soruşturma başlatıldı.

"YA PARAYI ÖDE YA CEZASINI ÇEK" ZORBALIĞI!

Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde finans danışmanı olarak ilk işine başlayan Yang soyadlı genç kadın, her gün 200 telefon araması ve müşteri bağlama şartı koşan ağır çalışma temposunun altında ezildi. 28 Temmuz'da hedefleri tutturamayınca yöneticisi Zhang tarafından köşeye sıkıştırıldı. Genç kadına ya tamamlayamadığı her görev için ceza parası ödemesi ya da 100’lerce squat yapması söylendi. Maddi durumu elvermediği için para ödeyemeyen Yang, işini kaybetmemek adına 200 squat cezasını kabul etmek zorunda kaldı.

KASLARI PARÇALANDI, BEŞ GÜN SONRA DEHŞETİ YAŞADI

Cezayı uyguladığını kanıtlamak için video çeken Yang, son hamlelerde ayakta durmakta bile zorlandı. Günlerce süren şiddetli bacak ağrılarının ardından idrar renginin koyulaştığını fark eden genç kadın, hemen hastaneye koştu. Yapılan tetkiklerde, kas dokusunun hızla parçalanarak kana karışmasıyla ortaya çıkan ve böbrek yetmezliğine yol açabilen hayati kriz "rabdomiyoliz" teşhisi konuldu. Kanda kas yıkımını gösteren değerlerin normalin 16 kat üzerine çıktığı tespit edildi.

HEM SAĞLIĞINDAN HEM İŞİNDEN OLDU

Tedavi masraflarını karşılayamaz hale gelen ve çalışacak durumu kalmayan Yang, 30 Temmuz’da istifasını bastı. Sağlık masrafları ve uğradığı mağduriyet için tazminat talep eden genç kadın, yöneticisinin "Yasal yollara başvur" yanıtıyla karşılaştı.

Olayın yerli iş müfettişlerine ve kamuoyuna intikal etmesiyle skandal büyüdü. Çalışma yasalarını ihlal ettiğini kabul eden yönetici hakkında soruşturma başlatılırken; Çin mevzuatına göre çalışanlara fiziksel ceza veren yöneticilerin 15 güne kadar hapis cezası alabileceği öğrenildi. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası yetkililer harekete geçti.