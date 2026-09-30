Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin mağdurlara kamu görevlileriyle bağlantıları bulunduğunu söyledikleri ve bu iddialarla çeşitli işlerin görülebileceği yönünde vaatlerde bulundukları tespit edildi. 3 KİŞİ TUTUKLANDI Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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