Forbes dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, kara mambanın ölümcül zehri ve korkutucu görünümü, canlıya dair biyolojik gerçeklerin arka planda kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, popüler kültürde "agresif ve aşırı hızlı" olarak nitelendirilen bu türün asıl ayırt edici özelliğinin, zehrinin kurbanı felç etme hızı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, kara mambadan kaynaklanan tehdit algısının insan zihninde gerçekte olduğundan daha büyük bir yer kapladığına dikkat çekti.

ZEHİR, SİNİR SİSTEMİNİ İLK BİR SAATTE FELÇ EDİYOR

Araştırmalara göre, kara mamba ısırıklarında tıbbi müdahale yapılmayan ciddi vakalarda semptomlar ilk bir saat içinde ortaya çıkıyor. Bilim insanları, kara mambanın evrimsel strateji açısından diğer birçok engerek türünden ayrıldığını ifade ediyor. Dokuları ve kan damarlarını parçalayan engerek zehrinin aksine, kara mamba doğrudan sinir sistemini hedef alan nörotoksinlere başvuruyor.

Yılanın salgıladığı dendrotoksinler, hücreler arasındaki elektriksel iletişimi tamamen durduruyor. Bu durum, mağdurda konuşma, göz kırpma ve yutkunma gibi temel işlevlerin bloke olmasına yol açıyor. Sürecin en tehlikeli aşamasını ise diyafram gibi solunum kaslarında gelişen ilerleyici felç oluşturuyor. Panzehirlerin geliştirilmesinden önce ölümle sonuçlanan bu vakalarda, modern tıbbi destek sayesinde hayatta kalma oranları artmış durumda.

"İNSANLARI KOVALIYOR" İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Herpetolojik gözlemler, kara mambaların insanları kasten takip edip kovaladığı yönündeki yaygın inanışları doğrulamıyor. Zehir üretiminin yüksek metabolik enerji gerektirmesi nedeniyle, hayvanların insanlarla karşılaşmaktan kaçındığı belirtiliyor. Clinical Toxicology dergisinde 2021 yılında yayımlanan bir inceleme de mambalardaki zehir sisteminin yalnızca küçük avları hızla zapt etmek amacıyla evrimleştiğini ortaya koyuyor.

Türün "kara mamba" olarak adlandırılmasına rağmen pulları aslında gri, zeytin yeşili veya kahverengi tonlarındadır. Canlı, bu ismi savunma pozisyonuna geçtiğinde açtığı ağzının içinin tamamen siyah olmasından alıyor.