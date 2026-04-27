İsveç ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler kabuk değiştiriyor. İsveç’in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve İstanbul Başkonsolosu Karin Hernmarck, yayımladıkları ortak görüş yazısıyla iki ülke arasındaki köklü ortaklığın yeni vizyonunu duyurdu: "Made with Sweden in Türkiye – Türkiye ile Üretilmiştir."

İNOVASYONUN ŞİFRESİ SINIR TANIMAYAN İŞ BİRLİĞİ

Büyükelçi Mard ve Başkonsolos Hernmarck, İsveç’in küresel inovasyon başarısının tesadüf olmadığını vurguladı. Bluetooth teknolojisinden kalp piline, üç noktalı emniyet kemerinden dijital devrimlere kadar dünyayı değiştiren pek çok icadın temelinde "açık kapı" politikasının yattığını belirten diplomatlar, Türkiye ile kurulan bağın basit bir yatırımın çok ötesinde olduğunu ifade etti.

Görüş yazısında dikkat çeken en çarpıcı ifade ise şu oldu: “Gerçek katma değer, ülkeler güçlerini birleştirdiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle artık 'İsveç'te üretildi' yerine, 'Türkiye ile birlikte üretildi' diyoruz.”

5G ve 6G TEKNOLOJİLERİNDE STRATEJİK ORTAKLIK

İki diplomatın paylaştığı bilgilere göre, teknoloji alanındaki ortaklık stratejik bir boyuta ulaşmış durumda. Ericsson Türkiye’nin İstanbul, İzmir ve Ankara’daki Ar-Ge merkezlerinde Türk mühendislerle birlikte yürütülen çalışmalar, yarının teknolojileri olan 5G ve 6G'nin sınırlarını zorluyor. Bu iş birliği, her iki ülkeyi de küresel teknoloji yarışında kritik birer oyuncu haline getiriyor.

SANAYİDE LEED GOLD SERTİFİKALI YATIRIM

İş birliğinin sanayi ayağında ise çevreci ve ileri teknoloji yatırımlar ön plana çıkıyor. Systemair’in Kocaeli’ndeki 15 milyon euroluk yatırımına dikkat çeken temsilciler, bu tesisin Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı fabrikası olmasından büyük gurur duyduklarını belirtti.

60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI

İsveçli şirketlerin Türkiye’deki etkisi sadece teknoloji ve sanayi ile sınırlı değil:

İstihdam Devi: Otomotivden tekstile, enerjiden dijital hizmetlere kadar geniş bir yelpazede 60 binden fazla Türk vatandaşına iş imkanı sağlanıyor.

Akademik Güç: İstanbul Üniversitesi ile KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü arasında yürütülen biyobazlı malzeme araştırmaları, Avrupa fonlarının kapısını aralıyor.

Dijital Yaşam: Spotify ve Storytel gibi dev markalar, bu ortaklık ruhunu Türk halkının günlük dijital alışkanlıklarına taşıyor.

TEAM SWEDEN İLE GELECEĞİ İNŞA ETMEK

Team Sweden platformu üzerinden yönetilecek yeni süreçte hedef; sürdürülebilirlik, inovasyon ve yetenek değişimi alanlarında yeni fırsatlar yaratmak. İsveçli diplomatlar, bu projelerin sadece ekonomik birer işlem olmadığını, ortak bir geleceğin inşası olduğunu altını çizerek belirtti.

Bu yeni dönem, Türkiye ve İsveç arasındaki "birlikte üretme" modelinin küresel pazarda çok daha güçlü ses getireceğinin sinyallerini veriyor.