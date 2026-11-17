Kuzey Avrupa ülkelerinde kış aylarında hava sıcaklıkları eksi 30 derecenin altına kadar düşerken, evlerin sıcak tutulmasında yalnızca ısıtma sistemleri değil, binaların yalıtımı da belirleyici rol oynuyor.

Norveç'ten İzlanda'ya kadar farklı ülkeler, doğal kaynaklarına ve yapı özelliklerine göre geliştirdikleri yöntemlerle enerji kaybını en aza indiriyor.

Kuzey Avrupa ülkeleri, dondurucu soğuklarla mücadele etmek için farklı ısıtma teknolojilerinden yararlanıyor. Norveç'te havadan havaya ısı pompaları ve odun sobaları öne çıkarken İsveç ve Danimarka'da merkezi ısıtma sistemleri yaygın olarak kullanılıyor. Bu ülkelerde sanayi tesislerinden ve atık işleme merkezlerinden ortaya çıkan fazla ısı da konutların ısıtılmasında değerlendiriliyor.

Finlandiya'da merkezi ısıtmanın yanı sıra toprak kaynaklı ısı pompaları tercih edilirken İzlanda, yer altındaki doğal sıcak su kaynaklarından yararlanarak jeotermal enerjiyle evleri ısıtıyor.

YALITIMI ISITMA SİSTEMİ KADAR ÖNEMSİYORLAR

Kuzey Avrupa ülkelerinin ısınma konusunda dikkat çeken ortak noktası ise üretilen sıcaklığı evin içinde tutmaya öncelik vermeleri. Duvar ve çatı yalıtımı, kaliteli pencere sistemleri ve hava sızıntılarının önlenmesi, enerji verimliliğinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Uzmanlar, daha güçlü bir ısıtma cihazına yatırım yapmadan önce evin yalıtım durumunun kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü iyi yalıtılmamış bir binada en gelişmiş ısıtma sistemi bile yüksek ısı kaybı nedeniyle beklenen verimi sağlayamıyor.