Dünyanın herhangi bir yerinde bir inşaat alanının yanından geçerseniz senaryo hep aynıdır: Aylar süren iskele kurulumları, bitmek bilmeyen gürültü, toz ve uzun süre sonra anca ortaya çıkan bir bina... Arjantinli girişimci Mateo Salvatto bu yorucu süreci sadece bir hafta sonuna sığdırmak istedi.

Grondplek adlı girişim, devasa bir 3D beton yazıcı kullanarak bir evin duvarlarını, merdivenlerini ve tezgahlarını içeren tüm yapısal kabuğunu sadece 48 saatte inşa etmeyi başardı. Üstelik bu yöntem, geleneksel inşaat maliyetlerini yaklaşık %30 oranında düşürüyor.

'Beton Ferrari'si' nasıl çalışıyor?

Bu iddianın arkasındaki makine, Danimarkalı üretici COBOD tarafından üretiliyor. Yazıcı yaklaşık 11 x 11 metre ölçülerine ve 7 metre yüksekliğe sahip. Sihirli ya da gizli bir formül yok; sistem standart çimento kullanıyor. Çimentoya yerel olarak temin edilebilen yaklaşık %2 oranında plastikleştirici ve hızlandırıcı katkı maddeleri ekleniyor.

Kompakt bir mikser, hazırlanan betonu pompa ve hortumlar aracılığıyla hareketli baskı kafasına iletiyor. Yazıcı kafası, projeyi otomatik takip ederek betonu katman katman döküyor.

Sistem, kavisli duvar geometrilerini kolayca üretebiliyor. Sonuçta; çift duvarlı, içinde ısı yalıtımı sağlayan hava boşluğu bulunan, depreme dayanıklı ve yüksek enerji verimliliğine sahip yapılar ortaya çıkıyor.

Bu dev yazıcı sadece inşaat sektöründe "obra gris" (gri yapı) olarak bilinen ana taşıyıcı kabuğu üretiyor. Elektrik, su tesisatı ve iç dekorasyon gibi işlemler için hala insan gücüne ihtiyaç var. Teknoloji istihdamı yok etmeyi değil, işçileri ağır fiziksel işlerden kurtarıp makine denetimine yönlendirmeyi amaçlıyor.

Proje Saha Mühendisi Rocío Gentico avantajları şu sözlerle özetliyor:

"En büyük artılar; inanılmaz uygulama hızı, şantiye atıklarının minimuma inmesi ve geleneksel ahşap kalıp kullanımının tamamen ortadan kalkması."

Dünyadan 3D inşaat örnekleri

COBOD teknolojisi dünya genelinde de rekor sürelerle kendini kanıtlıyor:

Portekiz: 80 metrekarelik bir evin duvarları sadece 18 saatte basıldı ve ev toplamda iki ayda tamamlandı. Bu, yerel yöntemlere göre 8 kat daha hızlı bir süre.

Suudi Arabistan: Üç katlı ve 345 metrekarelik lüks bir villa 26 günde basıldı. Yapının malzeme maliyetinin ise 10.000 Euro'nun altında kaldığı belirtildi.

Çevre dostu bu teknoloji; şantiye atıklarını azaltması, ahşap kalıpları bitirmesi ve daha az donatı çeliği gerektirmesiyle karbon ayak izini ciddi oranda düşürüyor.

Şirket bugüne kadar 500 metrekareden fazla beton bastı ve 1.400'den fazla yapısal parça üretti. Şirket, kaba inşaat sürelerinde net %35 tasarruf sağladı. Şu anki modeller maksimum 3 kata kadar destek verse de, art arda birkaç binayı yerinden hareket etmeden yazdırabilen yeni raylı sistemler yolda. Techint ise yakında bu teknolojiyi standartlaştırılmış parçalar için seri üretime geçirmeyi planlıyor.