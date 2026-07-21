MİHRE MUTLU'DAN ESTETİK ATLAYIŞ
Bodrum tatiline devam eden Mihre Mutlu, enerjik halleriyle objektiflere yansıdı. Sıcak havadan bunalan Mutlu, serinlemek için girdiği denizde yaptığı hareketlerle dikkat çekti.
GÜN BOYUNCA GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mihre Mutlu, Bodrum Gölköy'de tatil yaparken görüntülendi. Gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkaran Mutlu, bir süre sonra serinlemek için iskeleye yöneldi.
Denize girmeden önce iskelede kısa süreli ısınma hareketleri yapan Mihre Mutlu, daha sonra suya balıklama atladı.
Fit görünümüyle dikkat çeken Mutlu, yüzdükten sonra şezlonguna dönerek dinlenmeye devam etti.
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Öte yandan Mihre Mutlu, 2017-2022 yılları arasında oyuncu İbrahim Çelikkol ile evli kaldı. Çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğlu bulunuyor.
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