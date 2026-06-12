Balıkesir'in Erdek ilçesinde serinlemek için denize giren 14 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İSKELEDEN ATLADI DENİZDE ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde ikamet eden ve Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Muhammet Can Özyıldırım (14), arkadaşlarıyla birlikte yüzmek amacıyla Erdek'in Tatlısu Küçük Bakraç mevkisine geldi. Bölgedeki bir iskelenin önünden denize atlayan Özyıldırım, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çocuğun suda zorlandığını gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek Özyıldırım'ı sudan çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.