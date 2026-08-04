Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek iskeleden zemine düştü.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Armağan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.