Kıbrıs’ta 1964’Te Rumlar tarafından uçağı düşürülüp esir alındıktan sonra öldürülen Yüzbaşı Cengiz Topel’in Kızılhaç arşivindeki otopsi raporuna SÖZCÜ ulaştı. Rapor, Rumların, ilk hava şehidimiz Topel’e işkence ettiğini ve sırtından vurulduğunu ortaya koydu.

Paraşütle atlayıp Omorfo bölgesinde bir Rum köyüne inen Topel’in sol bacağı kırıldı, 7 Ağustos ile 9 Ağustos 1964’te iki gün esir kaldı.

Paraşütle atlarken bacağı kırılmış 1934’te İzmit’te doğdu. 1955’te Kara Harp Okulu’nu bitirdi. 1957’de Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda göreve başladı. 1963’te Yüzbaşılığa terfi etti. 1964’te uçağı düşürüldü. Paraşütle atlarken sol bacağı kırıldı. 14 Ağustos 1964’te Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.

SIRTINDAN VURDULAR

Bu süre içinde sorgulandı, Türkiye aleyhinde Rum radyosundan konuşması istendi, reddedince arkadan sert bir cisimle vuruldu. Rapora göre kürek kemiği ile 3 kaburgası kırıldı, otopside sağ gözünden de darbe aldığı, çenesinde ve göz kapağında kesik, omzunda yara, her iki kolunda çukur ve delikler olduğu vurgulandı.

KABURGAYI PARÇALADI

Danimarka Kızılhaç doktorları Binbaşı Kristensen Peter, Teğmen Sorensen ile Türk doktorlar Fahri Dikengil, Yüzbaşı Yaşar Kılıçaslan, Hakkı Ömerci ve Kaya Bekiroğlu tarafından yapılan otopside Cengiz Topel’in vücudunda 4 mermi izi bulundu. Mermilerin giriş ve çıkış izlerine göre Topel’e arkadan ateş edildiği belirtildi.

Raporda “Sırttaki mermi giriş deliklerine göre maktule muhtelif istikametlerden ateş edildiğini farz edebiliriz” denildi. Rapora göre 4 kurşundan biri 19’uncu kaburgayı, diğeri de 8’inci kaburga ve akciğeri parçaladı, Topel’e açılan ateşin yakın mesafeden olduğu da vurgulandı.

İLK HAVA ŞEHİDİ

29 yaşında ölen Yüzbaşı Topel, Cumhuriyet tarihinin ilk hava şehidi oldu. 7 Ağustos 1964’te yüzbaşı rütbesindeyken Rumların Erenköy bölgesinde saldırıya geçmesi üzerine 4 uçaklık F-100 filosu ile Kıbrıs’a giderek denizden Türk köylerini bombalayan Yunan gemilerini vurdu.

UÇAĞI VURULDU

Açılan ateş ile uçağı isabet aldı ve paraşütle atlayıp Peristeronori adlı Rum köyüne indi. Rum askerler tarafından esir alındı. Radyodan Türkiye aleyhinde konuşması halinde serbest bırakılacağı vaat edildi. 9 Ağustos’ta öldürüldü. Naaşı 11 Ağustos’ta Kızılhaç’a teslim edildi. 12 Ağustos’ta Türkiye’ye getirtildi ve Edirnekapı’da Sakızağacı Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.