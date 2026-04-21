İskender Zülfikari, WSK Euro Series R2 OK kategorisi final yarışında damalı bayrağı ilk sırada görerek büyük bir zafere imza attı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen genç pilot, yarışın en iyisi olduğunu ortaya koydu. Elemeleri ilk üç içerisinde tamamlayan Türk sporcu, yarı finalde de göz doldurdu. 17 turluk final yarışında rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada geçen İskender, büyük başarı elde etti. F1 Mercedes takım patronu Toto Wolff ve takım pilotu George Russel da yarışı izleyenler arasında yer aldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), İnstagram hesabı üzerinden milli sporcumuzun başarısını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

