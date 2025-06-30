Vatandaşın artık yalnızca Bodrum, Kuşadası, Kemer, Alanya gibi fahiş fiyatların uygulandığı tatil yerlerinde değil; İstanbul gibi metropollerdeki restoranlarda da pahalılık çilesi sürüyor... Fiyatlar günden güne artarken ve işletmelerin kar marjları tartışmaya açık görünürken; bu kez bir iskender kebap zincirinin fiyat politikası sosyal medyada gündeme geldi.

İskender kebap fiyatlarının ortalama üstü olduğu zincir işletmede çayın ikram edilmemesi, sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından oldu. 1.5 porsiyon etibol (300 gram et) iskenderin 2.130 TL'ye satıldığı işletmenin menüsünde yer alan "İlk çay müessesemizin ikramıdır. Kebap ile birlikte herhangi bir içecek alınmadığı takdirde servis edilen ilk çay ücrete tabidir" ifadesi, çokça eleştirildi.

Yani bu ifadeye göre siz, 2 bin TL'nin üzerinde bir para verip iskender yer ve yanında içecek almazsanız, çaya ücret ödemeniz gerekiyor. Üstelik çay ücretleri de ayrıca tartışıldı... Küçük bir bardak çaya 65 TL istenirken; fincan çayın fiyatının da 150 TL olması dikkat çekti.