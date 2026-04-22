İSKENDERUN 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSKENDERUN

11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

16.04.2026

Sayı : E.83485741-2025/22-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

Mahkememizin 15/12/2025 tarih, 2025/22 esas, 2025/545 karar sayılı ilamı ileVergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis cezası kararı verilen; İsmail ve Reyhan oğlu, 01/08/1979 d.lu, SEDAT KOÇAK tüm aramalara rağmen bulunamamış olup gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ULUSAL GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıksarısının ilan tarihinden itibaren 14 günsonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

