İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2021/181 Esas

Davacı , Güneş Göktay ilemirasçılar Ahmet Efe, Aziz Efe, Türkan Efe arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; (Aziz ve Meryem oğlu, 01/01/1970 doğumlu, T.C. 302*****534) mirasçı Ahmet Efe'nin tebligat yapılamadığı anlaşıldığından,Mahkememizce 20/05/2024 tarih ve 2021/181 esas 2024/641 karar sayılı karar gereğince;

DAVANIN KABULÜ ile 30253692752 T.C. Kimlik numaralı İZZETTİN EFE'nin GAİP OLDUĞUNUN TESPİTİNE,

Alınması gereken 427,60 TL harçtan peşin alınan 59,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 368,30 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye gelir KAYDINA,

Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,

Artan gider avansının talep halinde davacıya İADESİNE,

Dair, tebliğden itibaren 2 haftalıksüre içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiştir.

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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