İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/123 Esas22.05.2026

Konu : Gaiplik Hk.

MALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Ali Mesruoğlu:Ganım-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 89 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Ali Mesruoğlu:Ganım'ın gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Ali Mesruoğlu:Ganım'ın MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/123-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.22.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02482684