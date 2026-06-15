İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

21.05.2026

Sayı : 2026/139 Esas

Konu : Gaiplik Hk.

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Lübnan Tebasından Filip Firavur Oğlu Hanri-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 311 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Lübnan Tebasından Filip Firavur Oğlu Hanri'nin gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Lübnan Tebasından Filip Firavur Oğlu Hanri'nin MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/139-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.21.05.2026

#ilangovtr Basın no ILN02487527