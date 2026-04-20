İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

25.12.2025

Sayı : 2025/216 Esas

Konu : Gaiplik İlanı



MALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat:Konstantin, Hint:Konstantin, Lili, Zarif:Konstantin, Mari:Konstantin, Corcet:Konstantin, Mari, Madlen Zirek:Hiristozandi, Alexandra, Alexsandra:Konstantin, Burço Huri Zirek: Cemil, Edvard Jarjoura, Iwetta Jarjoura, Jack Jarjoura T.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/216 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.25.12.2025

#ilangovtr Basın no ILN02382695