Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği 2. Lig'de mücadele eden İskenderunspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Umut Nayir, 83. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 90+2. dakikada Clausic kaydetti. Umut Nayir, 45+5. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
17. dakikada Prip'in pasında topla buluşan Tunahan Taşçı'nın şutu az farkla yandan dışarıya çıktı.
41. dakikada N'dao'nun pasında topla buluşan Prip'in ceza sahasından sert şutunu kaleci Onur Can Özdemir kornere çeldi.
45+2'de Konyaspor penaltı kazandı. N'dao'nun ortasında, ceza sahası içinde Ulaş Zengin'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR'a çağrılan hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi.
45+5'te penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşu yandan dışarıya çıktı.
65. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan N'dao'nun ortasına yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
76. dakikada Pedrinho'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan N'dao'nun sert şutu yandan dışarıya çıktı.
83. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in ceza sahası içerisinden pasında topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu'nun şutu ağlarla buluştu: 2-0.
90+2'de Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Melih İbrahimoğlu'nun kullandığı kornerde topa yükselen Clausic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
- Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
- Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Ali Can Alp
- TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Bazoer, Clausic, Yasir Subaşı, Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Dk. 57 Pedrinho), Tunahan Taşçı (Dk. 28 N'dao), Prip (Dk. 82 Kaan Akyazı), Keyta (Dk 57 Melih İbrahimoğlu), Umut Nayir
- İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Erbay Eker (Dk. 90 Abdurrahman Kuyucu), Kadir Turhan, Ulaş Zengin, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık (Dk. 71 Kerem Kurşun), Devran Şenyurt, Mehmet Manış, Serdarcan Eralp (Dk. 82 Erdem Can Polat), Khalil (Dk. 90 Berat Yılmaz), Muhammet Beşir
- Goller: Dk. 65 Umut Nayir, Dk. 83 Melih İbrahimoğlu, Dk. 90+2 Clausic (TÜMOSAN Konyaspor)
- Sarı kartlar: Dk. 2 Serdarcan Eralp, Dk. 23 Turan Tuzlacık, Dk. 25 Muhammet Beşir, Dk. 46 Khalil (İskenderunspor) Dk. 34 Prip, Dk. 50 Bjorlo, Dk. 85 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)