İstanbul’a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları dün yüzde 77,25 olmuştu.

Sağanak yağmur ve bol kar alan İstanbul'da barajlarda gözle görülür bir artış yaşandı.

İSKİ verilerine göre; 7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul’daki 10 barajın toplam doluluk oranı, yüzde 77.53 oldu.

İşte barajların doluluk oranı:

Alibey Barajı: %64,78

Büyükçekmece Barajı: %74,18

Darlık Barajı: %75,39

Elmalı Barajı: %94,54

Istrancalar Barajı: %87,28

Kazandere Barajı: %83,48

Pabuçdere Barajı: %82,82

Sazlıdere Barajı: %56,99

Terkos Barajı: %79,7

Ömerli Barajı: %86,02