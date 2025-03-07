İstanbul’a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları dün yüzde 77,25 olmuştu.
Sağanak yağmur ve bol kar alan İstanbul'da barajlarda gözle görülür bir artış yaşandı.
İSKİ verilerine göre; 7 Mart 2025 Cuma günü İstanbul’daki 10 barajın toplam doluluk oranı, yüzde 77.53 oldu.
İşte barajların doluluk oranı:
Alibey Barajı: %64,78
Büyükçekmece Barajı: %74,18
Darlık Barajı: %75,39
Elmalı Barajı: %94,54
Istrancalar Barajı: %87,28
Kazandere Barajı: %83,48
Pabuçdere Barajı: %82,82
Sazlıdere Barajı: %56,99
Terkos Barajı: %79,7
Ömerli Barajı: %86,02