İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Şubat'ta 70.79 iken bugünkü verilere göre yüzde 71.34 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 95.04 ile Istrancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 53.91 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 23 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 60.33

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.49

• Darlık Barajı yüzde 67.73

• Elmalı Barajı yüzde 90.54

• Istrancalar Barajı yüzde 95.04

• Kazandere Barajı yüzde 79.69

• Pabuçdere Barajı yüzde 78.31

• Sazlıdere Barajı yüzde 53.91

• Terkos Barajı yüzde 74.07

• Ömerli Barajı yüzde 77.31