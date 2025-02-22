İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kayıplarını azaltmak amacıyla yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı.

KAYIP KAÇAK ORANINDA DÜŞÜŞ

5 yıl önce yüzde 22,31 olan su kayıp ve kaçak oranı, yapılan yatırımlar ve alınan tedbirlerle 2024 yılı sonunda yüzde 18,63'e düştü. Bu azalma, İstanbul'un 50 günlük su ihtiyacına denk geliyor ve yaklaşık 2,2 milyon insanın bir yıllık su tüketimini karşılayacak kadar önemli bir miktar.

İklim değişikliği ve artan nüfus baskısı, su kaynaklarının korunmasını ve verimli kullanılmasını her zamankinden daha kritik hale getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin etkin olması, ekolojik dengeyi korumak ve gelecekte yaşanabilecek su krizlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Su Kayıp ve Kaçak Oranları: Yıllık Değişim

İstanbul'da su kayıp ve kaçak oranı, 2019 yılında yüzde 22,31 iken, bu oran yapılan çalışmalarla hızla düşmeye başladı. Yıllık veriler şu şekilde sıralanıyor:

2020: %20,68

2021: %20,52

2022: %19,45

2023: %18,94

2024: %18,63

1 Milyar TL'nin Üzerinde Yatırım

İSKİ, su kayıp ve kaçak oranını azaltabilmek için 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. Yapılan yatırımlar arasında içme suyu altyapısının dijitalleştirilmesi, basınç yönetimi optimizasyonu ve erken müdahale sistemlerinin kurulması bulunuyor. Şebeke altyapısında yapılan iyileştirmeler sayesinde su kayıplarının önüne geçilmiş, aynı zamanda büyük ekonomik kazanımlar elde edilmiştir.

Yapılan Yatırımlar ve Alınan Tedbirler

İSKİ, 18.500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesini yaparak, şebeke içindeki su akışı, basınç ve debi gibi parametreleri simüle etti ve su kayıplarının sebeplerini tespit etti. Ayrıca, 420 adet DMA (İzole Alt Bölge) montajı gerçekleştirilerek, şebeke hatlarının hem bölgesel izlenebilirliği sağlandı hem de uzaktan yönetilebilmesi mümkün kılındı. Bu bölgeler SCADA sistemi ile entegre edilerek, olası arızaların öngörülebilmesi ve hızlı müdahale yapılabilmesi sağlandı.

Bunların yanı sıra, 30.000 kilometre içme suyu hattı akustik yöntemlerle taranarak, yaklaşık 8.000 arıza tespit edilip onarıldı. Tüm bu çalışmalar, su kayıplarının en aza indirilmesi için etkili bir çözüm sağladı.