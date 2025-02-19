İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisi devam eden kar yağışının ardından İSKİ'den de bu uyarı geldi.
İSKİ'nin abonelerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
AÇIKTA KALAN SU BORULARI VE SAYAÇLAR İÇİN İZOLASYON UYARISI
"Sayın Abonemiz; İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."