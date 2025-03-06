İSKİ, söz konusu bölgedeki atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve boru itme yöntemiyle hattın yenilenmesi için gerekli ruhsatların alındığını belirtti. Açıklamada, 10 Şubat 2025 itibarıyla imalat çalışmalarına başlandığı ve bu durumun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi.

İSKİ, altyapı çalışmalarının devam ederken, aynı bölgede ikinci kez idari para cezası kesildiğini, ancak bu cezaya karşı hukuk müşavirliği tarafından itirazda bulunulacağı bilgisini verdi. Ayrıca, yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki atık suların arıtma tesislerine yönlendirilerek Boğaz’a atık su girişinin engelleneceği vurgulandı.

Çevre Bakanlığı'ndan İdari Para Cezası

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, ikinci kez denize evsel atık su deşarjı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, İSKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 674 bin TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İSKİ, konuya ilişkin tartışmaların devam ettiğini belirtirken, hukuki sürecin takip edileceği ve bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanarak atık su sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.