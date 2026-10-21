İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent genelindeki altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında bir su kesintisine gidildiğini duyurdu.
Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde deplase işlemleri tamamlanan 800 mm ve 400 mm çaplarındaki yeni isale hatlarının mevcut ana hatta bağlantı çalışmaları başladı. Kesinti, sabah saat 10.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ yetkililerince yapılan açıklamada, çalışmaların aralıksız devam edeceği ve su akışının akşam saat 21.00 itibarıyla kademeli olarak yeniden sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Yetkililer, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına vatandaşların gerekli tedbirleri alması yönünde hatırlatmada bulundu.
İŞTE SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN İLÇE VE MAHALLELER
11 saat sürecek planlı kesintiden etkilenecek bölge ve mahallelerin tam listesi şu şekilde:
Arnavutköy: Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy Mahalleleri
Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi
Esenyurt: Orhangazi Mahallesi